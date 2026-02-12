Haberler

Afganistan'da elektrik üretimini artıracak 5 enerji projesi için 463 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Afganistan, elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla 463 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Toplam 845 megavat kapasiteli 5 enerji projesi, üç yıl içinde tamamlanarak binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Afganistan'da elektrik üretim kapasitesini artıracak, toplam 845 megavat kapasiteli 5 enerji projesi için 463 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Afganistan Ulusal Elektrik Şirketi Brışna (DABS) Başkanı Abdulhaq Hamkar, düzenlenen törende konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkede hayata geçirilecek 5 enerji projesi için 463 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandığını kaydeden Hamkar, bunların Afganistan'ın elektrik üretim kapasitesinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hamkar, projelerin üç yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirterek, uygulamaya alınmalarıyla doğrudan ve dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Projelerin toplam kapasitesinin 845 megavat olduğunu aktaran Hamkar, "Bu miktar, Afganistan'ın komşu ülkelerden ithal ettiği toplam elektrik miktarına eşit." dedi.

Sözleşmeleri imzalanan projeler kapsamında, başkent Kabil'in Naghlu bölgesinde 100 megavat, Pervan'ın Barikab bölgesinde 100 megavat ve Gazni'de 130 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulması öngörülüyor. Ayrıca Baglan'da 350 megavat ve Tahar'da 165 megavat kapasiteli kömürle çalışan termik santrallerin inşası planlanıyor.

