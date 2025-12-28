GEAK'ın 'Afete Dirençli Gençlik Projesi'nin kapanışı gerçekleştirildi

Gönül Elçileri Arama Kurtarma, Eğitim, Kültür ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği (GEAK) tarafından düzenlenen "Afete Dirençli Gençlik Projesi"nin kapanış programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" kapsamında yürütülen projenin kapanışı, Dışkapı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programda, proje süresince gerçekleştirilen eğitim ve kamp çalışmalarına ilişkin çıktılar paylaşıldı.

GEAK Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan Aydoğmuş, programda yaptığı konuşmada, sahadaki gönüllü ihtiyacına ilişkin uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Projenin bir yılda hayata geçirildiğini anlatan Aydoğmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen "Afete Dirençli Gençlik Projesi" kapsamında Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te 90 kişilik her an afete hazır olabilecek nitelikte personel yetiştirdiklerini aktardı.

Kapanış programında özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının afetlerdeki kamu-STK işbirliğinin önemi, gönüllülüğün ne demek olduğu ve afetlerde her bireyin aslında ne kadar faydalı olabileceğiyle ilgili bir panele de yer vereceklerini belirten Aydoğmuş, katılımlar için teşekkür etti.

"Sahadaymış gibi deneyim kazandırmayı amaçladık"

GEAK Proje Koordinatörü avukat Meryem Remziye Şimşek ise projenin amacı, uygulama süreçleri ve sahadaki kazanımlarını paylaştı.

"Afete Dirençli Gençlik Projesi"nin gençlerin talebiyle ortaya çıktığını dile getiren Şimşek, "Bir proje geliştirdik ve teorik eğitimle kalmasın istedik. Tatbikatlarla, uygulamalarla da sahadaymış gibi deneyim kazandırmayı amaçladık. Zaman yönetiminden, inisiyatif almaya, malzeme kullanımından, kriz yönetimine bütün sürece hakim olsunlar istedik. Onlar birer afet elçisiydi bizim gözümüzde. Her bir gencimiz, bir afette daha önce saha deneyimi yaşamış gibi isteklilerdi ki bize düşen onların yaktığı meşaleyi büyütmekti. Bu nedenle onların isteği, azmi bizim ilham kaynağımız oldu." diye konuştu.

Projeye 14-29 yaş arası gençlerin katıldığını belirten Şimşek, bu alanlardaki faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından programda, "Afetlerde Kamu-STK İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Şimşek'in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Uzmanı Bülent Çelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arama Kurtarma Eğitmeni Burak Öz konuşmacı olarak katıldı.

Program, katılımcılara ödüllerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.