Depremzede gençlerden oluşan 90 kişilik tim olası afetlerde 'hayat kurtarmaya' hazır

Gençlerin bilinç ve donanımını artırmaya yönelik hayata geçirilen "Afete Dirençli Gençlik Projesi" kapsamında 90 depremzede genç, gerçeği aratmayan enkaz alanlarında ve senaryolar eşliğindeki uygulamalarla hayat kurtarmaya hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" kapsamında desteklenen proje, Gönül Elçileri Arama Kurtarma, Eğitim, Kültür ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği (GEAK) tarafından Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te yürütüldü.

Proje kapsamında aralarında ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim görenlerin yer aldığı 90 genç, afet anlarında karşılaşılabilecek senaryolara göre gerçeğe birebir uygun hazırlanan enkaz alanlarında arama kurtarma, canlı tahliyesi ve ilk yardım uygulamalarıyla tecrübe kazandı.

Eğitimi tamamlayan gençler, GEAK tarafından verilen sertifikaları alarak olası afetlerde görev alabilecek düzeye ulaştı.

"Gençler en büyük umudumuz ve gücümüz"

GEAK Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan Aydoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet alanlarında eğitimli insan gücünün hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra birçok afetle karşı karşıya kaldığını anımsatan Aydoğmuş, "Örneğin, 6 Şubat afetinde, taş taşıyabilecek insanların bile gelip destek olmasını talep etmiştik. Ancak, bu alanı teknik anlamda iyi bilen, dinamik kişilerle çalışırsak 100 kişilik bir ekip yerine 10 kişilik bir ekibin de o enkazı en iyi şekilde kaldırabileceğini gördük." diye konuştu.

Aydoğmuş, hayata geçirilen projenin afet bölgelerindeki gençlerin talebi doğrultusunda ortaya çıktığını ve yoğun talep aldıklarını belirtti.

Projeye başvuran gençler arasında yapılan belirlemelerin ardından 3 ilde 30'ar kişilik timler oluşturulduğunu ve eğitimlere başlandığını aktaran Aydoğmuş, "Gençlerin çamurda, suda, selde, gerçek bir enkaz bölgesinde gibi birçok alanda çalıştığı, arama kurtarma alanını tam anlamıyla öğrenmelerini sağlayacak eğitimler yaptık. Afetlerdeki en önemli şey birliktelik ve koordinasyondur. Bizler de Afete Dirençli Gençlik Projesi ile bu koordinasyonu en iyi sağlayabilecek, arama ve kurtarma alanında nitelikli 90 kişilik personel yetiştirmiş olduk. Gençler, her zaman en büyük umudumuz ve gücümüz." açıklamasında bulundu.

Eğitimler 10 aylık süreç içinde yapıldı

GEAK Proje Koordinatörü Avukat Meryem Remziye Şimşek de gençlerin milli farkındalık duygusuyla kendilerine talepte bulunduğunu ve onların serüvenine ortak olduklarını söyledi.

Şimşek, "Milletimiz için ne yapabiliriz, afete müdahalede daha ne kadar etkili olabiliriz' diye bize geldiler ve bir proje hazırladık. Bakanlığımızın desteğiyle gençlerin bir afet anında olası bir durumda nasıl ilerlemeleri gerektiğini öğreten teorik ve pratik bir tatbikatla işlenmiş eğitim modülü geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Projenin, depremin yaşandığı 3 ilde gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, 14-29 yaş aralığındaki gençlerin kendi talepleri, aileleri ve okul yönetimleri aracılığıyla projeye başvuruda bulunduklarını dile getirdi.

Şimşek, geçen yıl mart ayında başlayan eğitimlerin 10 ay içerisinde tamamlandığını bildirdi.

Gerçeğe birebir senaryolarla tatbikat yapıldı

Eğitim sürecinde her branş alanında farklı eğitmenin yer aldığını aktaran Şimşek, teorik eğitimlerin Gaziantep'te gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şimşek, gençlere, alet ve ekipman kullanımının öğretildiği pratik eğitimler verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eğitimlerin sonunda uygulamalı tatbikatlar yaptık, dik açı iniş ve çıkış eğitimleriyle, arama kurtarma faaliyetleriyle bunları destekledik. Malatya'da gerçeğe birebir yakın simülasyonlarla oluşturulan olası afet senaryolarını tatbikatlı bir şekilde hayata geçirdik. Gençlerimizin teorik olarak öğrendiği bilgileri hayata geçirebilmeleri ve olası bir afette de inisiyatif alarak bir kriz yönetimini sağlayabilmeleri için uygulama yaptık. Örneğin, tim şeklinde karanlıkta gece arama kurtarma faaliyetinde ormanlık alanda saklanmış cisimleri bulunması, yön duygularının geliştirilmesi, ilk yardım eğitimleriyle yapay enkaz alanında canlı kişilerin tahliyesi ile ilk yardım uygulamalarını deneyimlediler."

Şimşek, projeyle gençlere kazandırılan en önemli değerin ise farkındalık olduğunun altını çizerek, "Projemizde ortaokul ve lise grubuna da eğitimi vermemizin sebebi gençlerimizi tam anlamıyla çekirdekten yetiştirmek. Bir çocuğa afet farkındalığını aile, okul ortamında ve küçük yaşta vermek, farkındalığı yüksek bir genç nesil yetiştirmek gayesiyle ilerledik." diye konuştu.