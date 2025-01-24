AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Van'da AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulutaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulutaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Katliamın izleri", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarına oy veren Ulutaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Ulutaş, Anadolu Ajansı'nın başlattığı oylamada çok başarılı fotoğrafların yer aldığını söyledi.