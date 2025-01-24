Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylamada çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Van'da AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulutaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulutaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Katliamın izleri", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarına oy veren Ulutaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Ulutaş, Anadolu Ajansı'nın başlattığı oylamada çok başarılı fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.