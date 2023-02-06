Afad Başkanı Yunus Sezer: 'Ulaşılamayan Bir Bölgemiz Yok'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin, “Ulaşılamayan bir bölgemiz yok ama sürekli arama kurtarma birlikleri ile takviyelerimiz devam ediyor. Ulaşanlar var, ulaşanlara da takviye birliklerimiz de bir şekilde hem kara yoluyla hem hava yoluyla devam ediyor” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin, "Ulaşılamayan bir bölgemiz yok ama sürekli arama kurtarma birlikleri ile takviyelerimiz devam ediyor. Ulaşanlar var, ulaşanlara da takviye birliklerimiz de bir şekilde hem kara yoluyla hem hava yoluyla devam ediyor" dedi.

Afad Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin akşam saatlerinde Ankara'da AFAD Merkezinde açıklama yaptı. Sezer, şunları söyledi:

"YIKILAN BİNA SAYIMIZ 2 BİN 834, YARALI SAYIMIZ 8 BİN 533 VE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI DA 1498"

"Yıkılan bina sayımız 2 bin 834, yaralı sayımız 8 bin 533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yoğun bir şekilde hem bölgedeki bakanlarımızın, valiliğimizin koordinesinde müdahalelerimiz ve AFAD ve diğer birimlerle beraber hem arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah kayıplarımız daha da artmadan bu arama kurtarmaları daha da aktif bir şekilde yerine getiririz."

Sezer, AFAD ekiplerinin ulaşılamadığı bölge olup olmadığına dair soruya, "Ulaşılamayan bir bölgemiz yok ama sürekli arama kurtarma birlikleri ile takviyelerimiz devam ediyor. Ulaşanlar var, ulaşanlara da takviye birliklerimiz de bir şekilde hem kara yoluyla hem hava yoluyla devam ediyor. Dediğimiz gibi ülkenin tüm kaynakları şu anda afet bölgesine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile, bakanlarımızın koordinesinde sevk edilmiş durumdalar. Daha da hızlanarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor" dedi.

"40'IN ÜZERİNDE ÜLKEDEN BİZE YARDIM TEKLİFİ VAR"

Sezer yurt dışından yapılan yardım tekliflerine ilişkin, "Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden bize yardım teklifi var. Adana ve Malatya'da oluşturduğumuz kabul merkezlerimiz ile beraber afet bölgelerine sevk edeceğiz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE YARDIMCI OLMALARINI RİCA EDİYORUZ"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise şunları söyledi:

"Bu tür afetlerden sonra arama ve kurtarma faaliyetlerinde ilk 72 saat son derece önemli bir süre biliyorsunuz. İlk depremden bu yana 13 saatlik bir süre geçti, ikinci depremden bu yana ise yaklaşık 4 saatlik bir süre geçti. Dolayısıyla halen arama ve kurtarma faaliyetleri bizim için çok değerli. O anlamda vatandaşlarımızın arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaları, bu alanlardan birlikte uzak durarak özellikle arama ve kurtarma ekiplerimizin daha rahat daha sağlıklı çalışmalarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz. İkinci önemli husus, arama kurtarma önceliği. Bu anlamda az önce sayın başkanın da ifade ettiği gibi çok sayıda arama ve kurtarma ekibi bölgede faaliyetlerini yürütüyorlar. Diğer yandan teknik anlamda birçok kurumumuz Türkiye Afet Müdahale kapsamında gerek teknik ekipmanları ile gerek drone gibi bir takım hava araçları ile bölgedeki durumu daha net bir şekilde anlamaya ve özellikle hem hasar tespit hem de arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Üçüncü bir husus da bize çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Ülkemizin her bir yerinden bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var. Buradaki önemli husus şu: özellikle yardımları ulaştırırken bir koordinasyon içerisinde olunması gerekiyor. Bölgeye karayolu ile ulaşmak hem hava koşullarından dolayı oldukça zor hem de herkes bölgeye gitmek istediği için sıkışıklık var. O nedenle bunun bir koordinasyon içerisinde yapılması önem taşıyor. İllerde özellikle AFAD Koordine Merkezleri ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile temas kurularak bu yardımların daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılabilmesini sağlayabiliriz.

"ŞU ANDA 130'UN ÜZERİNDE ARTÇI SALLANTIMIZ VAR"

Şu anda 130'un üzerinde artçı sallantımız var. Bunlardan yaklaşık 15 tanesi 5 ve 6 arasında büyüklükte. 92 tanesi 4 ve 5 arası büyüklükte. Diğerleri de 4'ün altında. Bir önceki bir araya gelişimizde bahsettiğim gibi ne yazık ki sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmeler, halkı paniğe sevk eden bir takım paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Bunlara lütfen itibar edilmesin."