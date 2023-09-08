ADIYAMAN-PARMAĞA SIKIŞAN YÜZÜK KESİLEREK ÇIKARILDI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Abdullah Ertaş, parmağına taktığı ve sıkışan yüzük nedeniyle parmağı morarınca çıkarmak istedi. Bunda başarılı olamayan Ertaş, Kahta Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Doktorların incelemesinin ardından parmaktan çıkmayan yüzük, hastanenin acil servisine çağırılan itfaiy ekipleri tarafından kesici cihaz kullanılarak kesilerek parmaktan çıkarıldı.

Parmağı yara almadan yüzükten kurtulan Ertaş, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.