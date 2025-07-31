Adıyaman İndere Şantiyesi'nde Yeni Bir Hayat Kuruluyor

Adıyaman İndere Şantiyesi'nde Yeni Bir Hayat Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen çiftin hikayesini paylaşarak Adıyaman İndere'de inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü duyurdu. Devlet destekli konut projeleri sayesinde bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan Adıyaman- İndere'den görüntüler paylaştı.

Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Kahramanmaraş depremlerinde 5 çocuklarını kaybeden, enkazdan 2 torunlarıyla birlikte çıkarılan ve devletin desteğiyle yeniden hayata tutunan Ayşe ve Bayram Kahraman çiftine ve İndere Şantiyesi'nden görüntülere yer verdi. Bakan Kurum, paylaşımında Bayram Kahraman'ın 'Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan' sözlerini de alıntıladı.

'BURAYA YENİ BİR ADIYAMAN YAPILDI'

Paylaşılan görüntülerde, 2 torunu ve eşiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını anlatan Kahraman, "Ben devletime güveniyorum. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı" dedi.

Ayşe Kahraman da İndere'deki inşa çalışmalarının büyük bir gayretle sürdüğünü ifade ederek, "Buralar önce dağdı. Kimse inanmadı bu evlerin olacağına. Şimdi maşallah bir Adıyaman da buraya kurulmuş. İçleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ İNDERE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 363'ü iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 830 ev ve iş yerinden büyük bölümünü tamamladı. 9 bin 532 bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı

Yeni tarih belli oldu! Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Avrupa'dan yükselen insani tepkileri kıymetli buluyoruz

Avrupa ülkelerinin Filistin kararlarına Erdoğan'dan ilk yorum
AK Partili Güler'den Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt: Nezakete davet ediyorum

Komisyon krizi! AK Partili Güler'den Özgür Özel'e çok sert yanıt
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.