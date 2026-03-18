ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere bölgesinde yeni iş yerini açan esnafın görüntülerini "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik" mesajıyla sanal medya hesabından paylaştı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'da uydu kent olarak inşa edilen İndere'de yeni bir yaşam başladı. Emlak Konut GYO, İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti. Bakan Kurum, ticari hayatın yeniden canlanmaya başladığı bölgede yeni açılan bir iş yerinin görüntülerini ve vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk. Bereketi, misafirleri daim olsun" mesajını verdi.

