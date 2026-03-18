Bakan Kurum: Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere bölgesinde yeni iş yerlerinin açıldığını duyurarak, 'Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik' mesajını paylaştı. Yeni ticari yaşamın başladığı bölgede toplam 16 bin 822 konut ve iş yerinin inşa edildiği belirtildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere bölgesinde yeni iş yerini açan esnafın görüntülerini "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik" mesajıyla sanal medya hesabından paylaştı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'da uydu kent olarak inşa edilen İndere'de yeni bir yaşam başladı. Emlak Konut GYO, İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti. Bakan Kurum, ticari hayatın yeniden canlanmaya başladığı bölgede yeni açılan bir iş yerinin görüntülerini ve vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk. Bereketi, misafirleri daim olsun" mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray, Avrupa'da finalde
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti

Elinde çekiçle kavgaya gidiyordu! Kamerayı görünce anında çark etti
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

2 farktan harika geri dönüş! Milli yıldızımız çeyrek finale çıktı