Adıyaman'da etkili olan yağışlar hububat rekoltesini yükseltti

Adıyaman'da bu yıl etkili olan yağışlar, hububat üretiminde verimi artırdı. Kentte hasadı başlayan arpa ve buğdayda rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık iki kat artarak 500 bin tona ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 2 milyon 300 bin dekarlık ekilebilir tarım arazisine sahip Adıyaman'da, üretim alanlarının yarısından fazlasında hububat yetiştiriliyor. Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezleri arasında yer alan kentte, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 1 milyon dekarı aşkın ekili alanda yaklaşık 230 bin ton ürün elde edilirken, bu yıl yağışların olumlu etkisiyle rekoltede önemli artış öngörülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, merkeze bağlı Ovakuyucak köyünde gerçekleştirilen hasat programında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 yılı hububat hasat sezonunun bereketli geçtiğini söyledi.

Adıyaman'ın hububat üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akkan, kentte toplam 2 milyon 301 bin dekarlık tarımsal üretim alanının bulunduğunu, bunun yüzde 50'sinden fazlasını hububat ekili alanların oluşturduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sezon yeterli ve hatta beklenenin üzerinde yağış alındığını dile getiren Akkan, şunları kaydetti:

"Arpa ve buğdaylarımızda bu yıl, geçen yıl yaşadığımız kuraklığın tam aksine, ihtiyacımızın üzerinde yağış alarak verimli ve bereketli bir üretim sezonu geçirdik. Geçen yılın rekoltesinin üzerinde bir üretim bekliyoruz. Şu anda yapılan hasatlarda da bunu sahada görüyor ve birebir şahit oluyoruz. İlimizde 1 milyon dekarın üzerinde hububat ekili alan bulunuyor. Bu alanlarda yaklaşık 500 bin tonluk bir rekolte hedefliyoruz."

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan da geçen yıl kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini, bu yıl ise yağışların verimi artırdığını belirterek, birçok bölgede dönüm başına 450 ila 550 kilogram ürün alındığını söyledi.

Ovakuyucak köyünde hasat yapan çiftçi Mehmet Çelik ise geçen yıl arazilerini sulamak zorunda kaldığını, bu sezon ise yağışların yeterli olması sayesinde sulama ihtiyacı duymadıklarını ifade etti.

Verimin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 arttığını belirten Çelik, yağışlı geçen sezonun üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.