Adıyaman'da tartışma sonucu 3 kişiyi öldüren cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi adliyeye sevk edildi.

27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu vuran Kasım A. ile yardım ve yataklık yapan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen cinayetin şüphelisi Kasım A. ile kendisine yardım ve yataklık eden 3 kişi adliyeye sevk edildi.

27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde Kasım A, eşi ve bacanağıyla tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaralamıştı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, saklandığı mağarada gözaltına alınmıştı.