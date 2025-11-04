Adıyaman'da Tarım Mükemmeliyet Merkezi Kuruldu

ADALET Bakanlığı tarafından Adıyaman'da kurulan Tarım Mükemmeliyet Merkezi, tutuklu ve hükümlülerin tarımsal üretime katılımını sağlayarak hem istihdama hem de tarımsal üretime katkıda bulunuyor. Tesiste incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni nesil tesisimiz, Adıyaman'ımızın tarım sektöründeki istihdamına nicelik ve nitelik olarak önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Adalet Bakanı Tunç, 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirdiği Adıyaman programı kapsamında ziyaret ettiği Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde üretim aşamaları ve hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu. Merkezin bahçesine bölgenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan badem fidanı diken Bakan Tunç, merkezin bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Tunç, "212 bin 250 metrekare alana sahip yeni nesil tesisimiz, Adıyaman'ımızın tarım sektöründeki istihdamına nicelik ve nitelik olarak önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN TARIMSAL ALTYAPISINA GÖRE TASARLANDI

Adıyaman L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından işletilen Tarım Mükemmeliyet Merkezi, Adıyaman'a 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hükümlü ve tutukluların İşyurdu faaliyetleriyle meslek edinmeleri, mesleki yeterliliklerini geliştirerek topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla faaliyette geçirilen Tarım Mükemmeliyet Merkezi, bölgenin tarımsal altyapısı, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler ve ekonomik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlandı. Çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak projelendirilen tesis, meyve-sebze işleme, meyve-sebze kurutma, soğuk hava depoları, fide ve fidan üretiminde faaliyet gösteriyor.

BADEM ÜZERİNE KAPSAMLI ÜRETİM YAPILIYOR

90 hükümlü ve tutuklunun üretim çalışmalarına katıldığı tesiste Adıyaman'ın tarımsal üretimde en önemli kalemlerinden biri olan badem üzerine detaylı bir üretim süreci yürütülüyor. Tesiste badem ürünleri işlenerek badem yağı, badem unu, badem ezmesi, file badem gibi ürünlerin pazara hazır hale getiriliyor. Tesiste yıllık 500 ton ham maddenin işlenmesi planlanıyor.

Tesis bünyesinde bulunan soğuk hava deposu Adıyaman'da üretilen ve soğutma ihtiyacı olan yerel ürünlerden hurma, nar, incir, üzüm gibi birçok meyve ve sebzelerin depolanıp uzun süre saklanmasına imkan sunuyor. Merkez bünyesinde hizmet veren meyve ve sebze kurutma tesisinde çok sayıda meyve ve sebze kurutulurken, fide ve fidan üretim tesisinde ise özellikle sebze fidanı temininde de bölgenin fide ihtiyacı karşılanıyor.