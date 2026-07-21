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Adıyaman'da "Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması" düzenlendi

Adıyaman'da 'Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması' düzenlendi
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Adıyaman'da Dünya Gıda Programı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, hububat ve bakliyatta sözleşmeli üretim modeli ele alındı. Sektör temsilcileri modern tarım ekipmanları ve kırsal kalkınma için bir araya geldi.

Adıyaman'da tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi ve sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması amacıyla sektör temsilcileri bir araya geldi.

Dünya Gıda Programı (WFP), İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde bir otelde düzenlenen programda, hububat ve bakliyat ürünlerinin modern tarım ekipmanları kullanılarak sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilmesi ele alındı.

Toplantıda sektörün mevcut durumu, üretimde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler değerlendirildi.

Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte kuru tarım alanlarının geniş yer tuttuğunu belirterek, üreticilerin modern tarım makinelerine erişiminin maliyetleri düşüreceğini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için çiftçi ile sanayicinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

WFP Sorumlusu Feride Yıldırım, depremin ardından bölgede 61 belediyeye gıda desteği sağlandığını belirtirken, İpekyolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Özgür Gürgah projenin önemine dikkati çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise gıda arz güvenliğinin stratejik önem taşıdığını belirterek, tarımsal üretimin artırılması, modern teknolojilerin üreticilerle buluşturulması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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