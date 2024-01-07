Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hamza Sular idaresindeki 02 DY 009 plakalı otomobil, Yelbastı Köyü yakınlarında Cumali Canpolat idaresindeki 02 HD 583 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.