Adıyaman'da oda başkanları mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi

Adıyaman'da oda başkanları 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odası başkanlarıyla bir işletmede düzenlenlediği toplantıda, deprem bölgesinde devam eden mücbir sebep süresinin son kez denilerek 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Depremlerden sonra hayatın normalleşmesi için çok daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Torunoğlu, şunları kaydetti:

"Depremler sonucunda meydana gelen yıkımların büyüklüğü ve oluşan mağduriyetin göz önünde bulundurularak gerekli düzenlenmelerin yapılması elzem ve acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bölge oda başkanları olarak bizler şehrimizi terk etmeyecek, yıkılan şehirlerimizi eskisinden daha iyi hale getirene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Asrın felaketinin yaralarını, ancak asrın dayanışmasıyla sarabiliriz."

Toplantıya Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Adıyaman Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman SMMMO Başkanı Aziz Çelik, Hatay SMMMO Başkanı Jale Marufoğlu, Malatya SMMMO Başkanı Serdar Böke, Kahramanmaraş, SMMMO Başkanı Abdullah Kalın, İskenderun SMMMO Başkanı İbrahim Kaynar, ATSO Meclis üyeleri katıldı.