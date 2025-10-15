Haberler

Adıyaman'da Nar Hasadı Başladı

Adıyaman'da Nar Hasadı Başladı
Adıyaman'da 19 bin 250 dekar alanda yetiştirilen narların hasadına başlandı. 50 bin ton narın toplanması bekleniyor ve üretimin büyük bir kısmı ihracata gidiyor. Vali Osman Varol, narın il için önemli bir meyve türü olduğunu belirtti.

Adıyaman'da 19 bin 250 dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı.

Samsat ilçesindeki nar hasadına katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere, kentte 19 bin 250 dekarda 50 bin ton narın hasat edilmesini beklediklerini söyledi.

Tarım işçileri tarafından sabahın erken saatlerinde özenle toplanan narların paketlendikten sonra satışa hazır hale geldiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

" Nar, ilimiz için önemli bir meyve türü. Meyvecilikte zaten ileri bir noktadayız. Nar da özellikle son yıllarda önem kazanmış bir tür. İlimizde 19 bin 250 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Üretilen tür tamamen ihracata yönelik ve Adıyaman üretimi büyük oranda doğrudan ihracata gidiyor."

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise Adıyaman narının 9 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

Soğuk hava depolarının üretimde önemine değinen Akkan, şöyle konuştu:

"Özellikle Irak, Almanya, Amerika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine nar ihracatı yapmaktayız. Soğuk hava depolarının bulunması, nar üretimini ciddi şekilde artırıyor. Bu tesisler devreye girdikten sonra üretimde ciddi artışlar kaydedildi."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
500
