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Adıyaman'da yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik eğitim tamamlandı

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Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen Gastronomi Atlası Projesi kapsamında 40 kişiye 10 gün süreyle yöresel lezzet eğitimi verildi. Törenle plaket takdim edildi.

Adıyaman Üniversitesince, "Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi" kapsamında düzenlenen "Adıyaman Yöresel Lezzetlerinin Tanıtılması ve Uygulanması Eğitimi" tamamlandı.

Üniversitenin Turizm Fakültesi tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında 40 kişiye 10 gün süreyle eğitim verildi.

Eğitimin ardından ADYÜ Farabi Konferans Salonu'nda projeye katkı sunanlara yönelik plaket takdim töreni düzenlendi.

Törene, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, programdaki konuşmasında, Adıyaman'ın gastronomi mirasının kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda ayrıca projenin çalışmalarını içeren tanıtım filmi gösterildi.

İşletmecilerden Mehmet Sait Önder de üniversite-sektör iş birliğinin önemine değinerek, eğitimin yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ise üniversite olarak kentin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan sektör çalışanlarına plaketleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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