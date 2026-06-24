Haberler

Tut ilçesinde dut hasadı başladı

Tut ilçesinde dut hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesinde coğrafi işaretli dut meyvesinin hasadı başladı. 3 bin dekarlık alanda üretilen dut için fileler serilirken, hasat törenine kaymakam, belediye başkanı ve tarım müdürü katıldı. Bu yıl 3 bin ton yaş dut, 700 ton kuru dut rekoltesi bekleniyor. Ayrıca İpekyolu Dut İşleme Merkezi'nin yakında açılacağı duyuruldu.

Adıyaman'ın Tut ilçesinin en önemli gelir kaynağı olan coğrafi işaretli dut meyvesinde hasat başladı.

Yaklaşık 3 bin dekarlık alanda yetiştirilen dut ağaçlarının altına hasat dönemi nedeniyle fileler serildi.

Tut Kaymakamı Celal Güngör, Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, çiftçiler ve minik öğrenciler ilk hasada katıldı.

Hasat töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Tut Kaymakamı Celal Güngör, "Hem kuru dut, hem yaş dut hem de pekmez üretimi çiftçilerimizin temel ekonomik faaliyetlerinden biridir. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle İpekyolu Dut İşleme Merkezi'ni inşallah ilçemize kazandıracağız. Yapımı tamamlandı, çok yakın bir zamanda açılışı yapılacak ve hizmete alınacak." dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise "Adıyaman'ımız yaklaşık 3 bin 40 dekarlık bir üretim alanıyla yıllık 3 bin tonun üzerinde yaş dut rekoltesine sahip. Bu yıl inşallah, yağışlarında bol olmasıyla birlikte önemli rekolteler beklentisi içerisindeyiz. Bu yıl 3 bin tonun üzerinde yaş dut, 700 tonun üzerinde de kuru dut rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

Hasat töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Anadolu"da ki Dut İncisi Kadın Eliyle Değer Kazanıyor" projesi kapsamında yapılan İpekyolu Dut İşleme Merkezi gezildi.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu