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Kahta'daki yarı olimpik yüzme havuzunda bin öğrenciye eğitim veriliyor

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete açılan Kahta Spor Kompleksi'ndeki yarı olimpik yüzme havuzunda yaklaşık bin öğrenciye uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor. Tesis, uluslararası standartlara uygun altyapısıyla çocuklar ve gençlere hizmet sunarken, belirlenen saatlerde vatandaşlar da serbest yüzme imkanından yararlanabiliyor. İlçe müdürü Mustafa Çiçek, havuzun boğulma vakalarını önlemede ve spora ilgiyi artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete açılan Kahta Spor Kompleksi bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda yaklaşık bin öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.

Yaklaşık 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu spor kompleksinde yer alan 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik yüzme havuzu, uluslararası standartlara uygun altyapısıyla çocuklar ve gençlere hizmet sunuyor.

Tesiste farklı yaş gruplarına yönelik temel yüzme eğitimleri uzman antrenörler eşliğinde sürdürülürken, belirlenen saatlerde vatandaşlar da serbest yüzme imkanından yararlanabiliyor.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, AA muhabirine, yüzme havuzunun bu sezon hizmete açıldığını söyledi.

Çiçek, her yıl birkaç kişinin Atatürk Barajı'nda boğularak yaşamını yitirdiğini, yüzme havuzunun hizmete girmesiyle birlikte hem yüzme eğitimlerinin yaygınlaştığını hem de spora ilginin arttığını ifade etti.

Yüzmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Çiçek, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzda yaklaşık bin öğrencimize uzman antrenörlerimiz eşliğinde eğitim veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın erken yaşta yüzme öğrenmelerini sağlamak, spor alışkanlığı kazandırmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmektir. Tesisimiz, eğitimlerin yanı sıra belirlenen saatlerde vatandaşlarımıza da hizmet vermektedir." dedi.

Çiçek, Kahta Spor Kompleksi'nin bünyesindeki diğer spor tesisleriyle de ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlere katılımına katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
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