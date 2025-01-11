Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tutdere, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'in "Gerçeğe çağrı" fotoğrafını tercih eden Tutdere, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Tutdere, "Spor" kategorisinde ise tercihini İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" başlıklı karesinden yana kullandı.

Tutdere, birbirinden etkileyici kareleri çeken Anadolu Ajansı personellerini tebrik etti.