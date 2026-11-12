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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi bahçesine kurulan GES'li otopark 160 araçlık oldu

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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi bahçesine kurulan GES'li otopark 160 araçlık oldu
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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 5 bin metrekarelik bahçesine GES kuruldu, panellerin altına 160 araçlık kapalı otopark yapıldı. Santralin yıllık 900 bin kilovatsaat elektrik üretmesi ve yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Adıyaman 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünün 5 bin metrekarelik bahçesine kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik üretilecek hem de 160 araçlık kapalı otopark hizmet verecek.

Türkiye ortalamasının üzerinde güneşlenme süresine sahip Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı ve Valilik işbirliğiyle "Otopark GES" Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında müdürlüğün bahçesine 600'er vat gücünde 1020 güneş paneli yerleştirildi. Panellerin altına ise 160 aracın park edebileceği kapalı otopark yapıldı.

Yıllık yaklaşık 900 bin kilovatsaat elektrik üretmesi planlanan santralle müdürlüğün enerji ihtiyacının karşılanması, fazla elektriğin ise Vali Konağı'nın tüketimiyle mahsuplaştırılması hedefleniyor.

Projenin, müdürlüğe yıllık yaklaşık 6 milyon lira enerji tasarrufu sağlaması ve yaklaşık 5 yılda kendini amorti etmesi öngörülüyor.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AA muhabirine, projenin hem enerji ihtiyacını karşılamak hem de bahçedeki otopark alanını düzenlemek amacıyla başlatıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığından temin edilen ödenekle çalışmaları tamamladıklarını belirten Körede, "Projemiz 5 bin metrekarelik bir alana uygulandı ve 160 araçlık otopark ortaya çıktı. Projemizde yıllık 900 bin kilovatsaat civarında enerji elde edeceğiz. Bu bize yıllık 6 milyon liraya yakın tasarruf sağlayacak. Projemiz yaklaşık 5 yılda kendisini amorti etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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