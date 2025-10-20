Haberler

Adilcevaz'da Yamaç Paraşütü Keyfi

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eğitmen Mehmet Sadık Güler, arkadaşlarıyla birlikte Seydi Baba Tepesi'nde yamaç paraşütü yaptı. Van Gölü manzarası eşliğinde yapılan uçuşlar, katılanlar için unutulmaz anlar sundu. Güler, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ve yamaç paraşütüne olan ilginin büyük olduğunu belirtti. Antalya'dan düzlük uçuşlar için gelip Adilcevaz'ı tercih ettiğini söyledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eğitmen Mehmet Sadık Güler, ilçenin seyrine doyum olmayan manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

Van Gölü manzaralı Seydi Baba Tepesi'ne gelen Güler, beraberindeki arkadaşlarıyla ikili uçuş yaparak gökyüzünde süzüldü.

Bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme fırsatı bulan Güler ve yamaç paraşütü deneyimi yaşayan arkadaşları unutulmaz anar yaşadı.

Güler, Antalya'da yaşadığını ve belli dönemlerde memleketine gelerek farklı bölgelerde ikili uçuşlar yaptığını söyledi.

Adilcevaz'da daha önce uçuş yaptığı tepeyi çok beğendiğini dile getiren Güler, "Toplamda dört yolcu uçurdum. Arkadaşlarımızın davetiyle geldim. Buruda yamaç paraşütüne olan ilgiden memnun kaldım. İnanılmaz güzel tepkiler aldım. Telefonunum susmuyor. İnsanların yoğun ilgisi var. Burası uçuş için çok güzel ve özel bir yer." dedi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
