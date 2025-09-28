Haberler

Adilcevaz Belediyespor, Plaj Futbolu Ligi Şampiyonu Oldu

Adilcevaz Belediyespor, Plaj Futbolu Ligi Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen TFF 2025 Plaj Futbolu Ligi etap müsabakalarında Adilcevaz Belediyespor, Mutki Spor'u 5-3 yenerek şampiyon oldu. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, organizasyona yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025 Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları tamamlandı.

Adilcevaz Belediyesinin desteğiyle Van Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonda 4 takım mücadele etti.

Final müsabakasında Mutki Sporu'u 5-3 yenen Adilcevaz Belediyespor şampiyon oldu.

Kupa törenine katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sporun barışın, kardeşliğin ve dostluğun simgesi olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapılan plaj futboluna vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Güzel maçlar izledik. Adilcevaz Belediyespor'umuz maçları kazanarak şampiyon oldu. Antalya'da düzenlenecek finalde bölgemizi temsil edecek takımımızı göndermenin gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
