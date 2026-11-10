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ADEM, Silopi'de kadınlara yönelik girişimcilik semineri düzenledi

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ADEM, Silopi'de kadınlara yönelik girişimcilik semineri düzenledi
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Silopi'de ADEM koordinasyonunda çevrim içi seminerde kadınlara evde üretim, girişimcilik ve vergi muafiyetleri anlatıldı. Eğitimle kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve üretime daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara girişimcilik eğitimi verildi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Eğitim Merkezi (ADEM) koordinasyonunda düzenlenen çevrim içi seminerde, kadınlara evde üretim, girişimcilik ve vergi muafiyetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından verilen eğitimde, kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmalarını destekleyecek yöntemler de değerlendirildi.

ADEM yetkilileri, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi ve girişimcilik konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA
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