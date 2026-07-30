Adana Ticaret Borsası, 7 yıldızlı ticaret borsası oldu

Adana Ticaret Borsasının (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemiyle Türkiye'nin ilk ve tek 7 yıldızlı ticaret borsası olduğu belirtildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada, ATB'nin, TOBB akreditasyon sisteminde en yüksek puan alan 4 oda-borsa içerisinde yer aldığı ifade edildi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç'in 7 yıldızlı akreditasyon belgesini, 27 Temmuz'da, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiç, elde edilen başarının, uzun yıllara dayanan kalite yolculuğunun bir sonucu olduğunu belirtti.

Adana Ticaret Borsasının 7 yıldız almasının gururunu yaşadıklarını kaydeden Bilgiç, "Adana Ticaret Borsamızın Türkiye'nin ilk ve tek 7 yıldızlı ticaret borsası olarak zirvede yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı güçlü kurumsal yapımızın, sürekli gelişim anlayışımızın ve üyelerimize dünya standartlarında hizmet sunma kararlılığımızın en somut göstergesidir. 7 yıldız, Adana'ya, üyelerimize, Türk tarım ve ticaretine verdiğimiz sözün karşılığıdır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, aldıkları belgenin geleceğe hazır bir kurum olduklarının da göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 367 oda ve borsanın 289'unun akredite statüsünde bulunduğunu hatırlatan Başkan Bilgiç, ATB'nin akreditasyon sistemine dahil olan ilk ticaret borsalarından biri olduğunu ifade etti.

Bilgiç, yeni akreditasyon sisteminin artık yalnızca hizmet kalitesini değil, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, e-ticaret, AR-GE, inovasyon, tedarik zinciri yönetimi, sosyal sorumluluk, mesleki eğitim ve yerel değerlerin tanıtımı gibi geleceği şekillendiren alanları da kapsadığını belirtti.

Akreditasyon sürecini yalnızca bir denetim olarak görmediklerini ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Her değerlendirme süreci bize kendimizi geliştirme fırsatı sunuyor. Hizmet kalitemizi sürekli artırıyor, üyelerimizin beklentilerine uygun projeler geliştiriyor ve Adana'nın tarımına, ticaretine ve ekonomisine daha güçlü katkılar sağlıyoruz. Hedefimiz her zaman üyelerimizin yanında olan, değişime öncülük eden ve örnek gösterilen bir ticaret borsası olmaktır. Bu başarı, ortak aklın, ekip ruhunun ve özverili çalışmanın eseridir. Bu gurur, Adana Ticaret Borsası ailesinin ve Adana iş dünyasının ortak gururudur."

Kaynak: AA