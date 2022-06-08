Adana'daki cinayetin sanığı ile azmettirici olduğu öne sürülen amcası hakim karşısında - Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda yürüyen kişiyi tabancayla öldüren sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen amcasının yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İ.T. ve amcası A.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Y.Y. duruşmada, sanık A.T'nin 25 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi.

İ.T'nin işlediği cinayete amcası A.T'nin karıştığına dair bilgisinin olmadığını öne süren Y.Y, "Ben A.T'yi zaten uzun zamandır görmüyordum. Evde olduğum sırada kapı zilim çaldı. Kapıya çıktığımda A.T'yi gördüm. Kendisini eve aldım. Sonra işim gereği ben çıktım. Polisler evime gelerek A.T'yi yakalamışlar. Benim cinayete ilişkin hiçbir bilgim yoktur. Kimseyi bilerek evimde saklamadım." ifadesini kullandı.

Savunması alınan sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), geçen yıl 23 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı İ.T. tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, zanlının amcası A.T. de azmettirici olduğu iddiasıyla geçen yıl 11 Ekim'de tutuklanmıştı.

Zanlı İ.T. hakkında "kasten adam öldürme", amcası A.T. hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan iddianame hazırlanmıştı.