Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motoru Çalındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tamirciye bırakılan bir otomobilin motorunun çalındığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Akkapı Mahallesi'nde oğluna ait aracı motor arızası nedeniyle mahalledeki bir tamirciye götüren Nacettin Kaymaz'a, aracın motorunun kitlendiği ve 70-80 bin lira masrafı olduğu söylendi.

Kaymaz, motor arızasıyla ilgili gerekli işlemin yapılmasını söyleyerek aracı tamirciye bıraktı.

Aracını geri almak için 20 Ağustos'ta tamirciye giden Kaymaz, motor ve akü gibi parçaların yerinde olmadığını gördü.

Aracının kayıp parçalarıyla ilgili tamircinin sorumluluğu kabul etmemesi üzerine Kaymaz, polise şikayette bulundu.

Nacettin Kaymaz, gazetecilere, aracını tamircinin önünde bagajı ve kapıları açık halde bulduğunu söyledi.

Aracının kayıp parçalarının bir an önce bulunmasını isteyen Kaymaz, "Bütün malzemeleri bagaja koymuş dükkanın önüne de açık halde bırakmış. Arabayı motorlu götürdüm, şu an motoru da yok. Motorunun nerede olduğunu sorduğumda tamirci 'bilmiyorum' diyor. Ben ondan şikayetçi ve davacıyım." diye konuştu.