Haberler

Adana'da Römork Dolandırıcılığı Davası: 2 Sanığa 10 Yıl Hapis İsteniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, römork satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki sanık hakkında 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, müştekiden 19 bin 900 lira kapora alarak bağlantılarını kesti.

Adana'da, römork satışı ilanıyla bir kişinin 19 bin 900 lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz D.D. ve İ.S. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

D.D. ve İ.S. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki S.Ç'nin 28 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık römork ilanıyla ilgili İ.S. ile irtibata geçtiği ifade edildi.

İ.S'nin römork satışı için müştekiden kapora istediği, ödeme yapması için D.D'ye ait IBAN numarasını gönderdiği anlatılan iddianamede, S.Ç'nin verilen hesaba 19 bin 900 lira göndermesinin ardından sanıkların müştekiyle irtibatı kestiği, römorku da teslim etmedikleri belirtildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların hileli hareketle müştekiden menfaat temin ettikleri bildirilerek, üzerlerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden sanıkların yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.