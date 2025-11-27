Adana'da Organize Tarım Bölgeleri ile 4 Bin Kişilik İstihdam Hedefleniyor

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili, "Mevsim koşullarından bağımsız olarak yılın her döneminde her türlü ürünün yetiştirilebileceği bir tesis kuruluyor. Yarısının kadınların oluşturacağı toplam 4 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yürütülen çalışmaların son durumunu incelemek amacıyla valilik tarafından program düzenlendi. Programa katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e kent protokolü ve basın mensupları eşlik etti. Vali Köşger ve beraberindeki heyet, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

'3 MİLYON 400 BİN METREKARE ALANA KURULDU'

Düzenlenen program sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, 3 milyon 400 bin metrekare alana kurulacak bir merkez inşa ettiklerini belirtti. Köşger, "Çalışmalarda son aşamaya geldik. Altyapı işlemleri 31 Aralık'ta tamamlanacak. Arsa tahsisi yaptığımız yatırımcılara parsellerini teslim edeceğiz. Sera için 36 parselde, sanayi bölümü için ise 20'ye yakın parselde tahsis yaptık. Burada sanayi bölümü için paketleme, konservasyon ve diğer işlemlere yönelik, yurt dışına ürün temin edebileceğimiz şekilde parseller oluşturduk. Avrupa Birliği'ne uygun altyapısı hazırlanmış, suyun girişinde ve çıkışında arıtmanın yapıldığı, tüm atık giderlerinin buna göre planlandığı bir sera organizasyon bölgesi kuruyoruz" dedi.

'365 GÜN BOYUNCA HER ÜRÜN YETİŞECEK'

Köşger, kurulacak tesisle birlikte 365 gün boyunca her türlü ürünün yetiştirilebileceğini belirterek, yıllık 250 milyon dolar değerinde katma değer oluşmasının öngörüldüğünü söyledi. Köşger, "Mevsim koşullarından bağımsız olarak yılın her döneminde her türlü ürünün yetiştirilebileceği bir tesis kuruluyor. Yıllık 250 milyon dolar değerinde katma değer oluşturacağını öngörüyoruz. Ürün kapasitesine göre bu rakam daha da artabilir. Altyapı çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'YARISI KADIN TOPLAM 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

Yapılacak organize bölgede yaklaşık 2 bininin kadın olmak üzere en az 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Köşger, "Altyapısına yaklaşık 1 milyar lira harcadığımız bu bölge bataklık bir alandı; bataklığı kurutup suyu drene ediyoruz. Ceyhan Nehri'nden alınacak su seralara verilecek ve arıtılarak deşarj edilecek. Yarısının kadınların oluşacağı toplam 4 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,