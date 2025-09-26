Adana'da Öğrencilerden Tohum Topu Gökyüzüne Atma Etkinliği

Adana'da ilkokul öğrencilerinin evden getirdikleri meyve çekirdeklerinden yapılan tohum topları yamaç paraşütü sporcular tarafından gökyüzünden toprakla buluşturuldu.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki Gazipaşa İlkokulunda "Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, eski defter ve kağıtları ıslatıp hamur haline getirerek içerisine evden getirdikleri elma, şeftali, erik, zeytin ve badem çekirdekleri koyarak tohum topu hazırladı.

Öğrencilerin hazırladığı tohum topları, yamaç paraşütü kulübü sporcuları tarafından gökyüzünden doğaya atıldı.

"Attığımız tohumların yeşil vatana can vermesi diliyoruz"

Sınıf öğretmeni Murat Alçı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek, doğaya karşı sorumluluklarını fark etmelerini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

"Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliği kapsamında öğrencilerin büyük bir keyifle tohum toplarını hazırladığını anlatan Alçı, "Hazırladığımız tohum toplarını Hür Kanatlar Uçuş Kulübünün desteğiyle gökyüzünden doğa ile buluşturduk. Attığımız tohumların yeşil vatana can vermesini diliyoruz." dedi.