Haberler

Adana'da kuyumcuyu gasbedip kilitlenen kapıyı kırarak kaçan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcudan 6 altın bileziği gasbeden zanlı, kapıyı kırarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay sonrası yapılan incelemede kaçan zanlının ruhsatsız silahı da ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kuyumcudan 6 altın bileziği gasbedip kuyumcunun kilitlediği kapıyı kırarak kaçan zanlı yakalandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde Yasin K'ye ait kuyumcu dükkanına gelen B.C, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 6 altın bileziği gasbetti.

Kuyumcunun iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine şüpheli, silahla kapının camını kırarak bölgeden uzaklaştı.

Şüpheli, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede geniş kapsamlı araştırma başlatan ekipler şüpheliyi yakaladı.

Valilikten açıklama

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından emniyet birimlerince yürütülen çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli B.C'nin tespit edildiği, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silahın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soygunu gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüpheli şahıs, çalındığı değerlendirilen 6 adet bilezik ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm