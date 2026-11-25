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Adana'da ıssız ve kamera olmayan yerlerde kurguladıkları trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettikleri öne sürülen 58'i tutuklu 91 sanık hakkında dava açıldı.

Sigorta şirketlerinden 2022-2026 yılları arasında 76 kurgu trafik kazası üzerinden haksız tazminat temin eden suç örgütüne yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği ve 17 sigorta şirketinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame, Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Adana'da meydana gelen bazı trafik kazalarının şüphe uyandırdığı, bu nedenle kazaya karışan taraflar ve çevresindeki kişilerin hasar dosyalarının incelendiği belirtildi.

Söz konusu kazaların, hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ve benzer senaryolarla kurgulandığı belirtilerek, "Sürücü imzalarının sürücü belgeleri ile kaza tespit tutanaklarında farklı olduğu, aynı sürücülerin farklı tarihlerde adlarının geçtiği kaza tespit tutanaklarındaki imzalarının da her belgede farklı olduğu, şahısların bu şekilde kurgu trafik kazaları yaparak sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldıkları tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kurgu kazalar için ıssız köy yolları tercih edilmiş

İddianamede, suçun işleniş yöntemine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Kurgu kazaların kamera bulunmayan, şehirden uzak, ıssız köy yollarında ve vatandaşların bulunmadığı yerlerde gerçekleştirildiği, kazalarda eski model, üzerinde haciz veya rehin bulunan, trafikten menedilmiş, HGS, PTS ve yakıt alım kaydı bulunmayan, pasif durumdaki araçların kullanıldığı, kazaya karıştığı iddia edilen araçların kazadan önce zaten hasarlı olduğu, kaza süsü verildikten sonra sürücüler arasında tutanak düzenlenip fotoğraf çekildiği tespit edilmiştir."

Eksperler fotoğraflar üzerinden rapor düzenlemek zorunda bırakıldı

Kaza kurgulayan sanıkların, hazırladıkları dosyaları tanıdıkları kaportacılara ve hasar danışmanlık şirketlerine pazarlık yaparak sattıkları belirtilen iddianamede, sanıkların ilgili sigorta şirketlerinin internet sayfasından hasar bildiriminde bulundukları ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eksperin aracı görmek istemesi halinde onarımın tamamlandığı söylenerek aracın gösterilmediği ve eksperin fotoğraflar üzerinden rapor düzenlemek zorunda bırakıldığı, bu suretle hasarlı olduğu iddia edilen parçaların gerçekten hasarlı olup olmadığının, onarılıp onarılmadığının ve kullanılan parçaların orijinal, eş değer veya çıkma olup olmadığının tespit edilemediği belirlenmiştir."

İletişim tespit tutanaklarına göre sanıklardan A.O. ile A.D. arasındaki görüşmede M.S'nin üzerine kayıtlı eski model araçların sürekli kurgu kazalarda kullanıldığının saptandığı ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

"Kozan Sanayi Sitesi'nde A.T'nin işlettiği değerlendirilen kaporta dükkanı üzerinden kurgu kazalara karıştırılan araçların hasar veri girişlerinin yapıldığı ve bu iş yerinde onarım yapılmış gibi gösterilerek sigorta şirketlerinden gelen hasar paralarının A.T'nin banka hesabında toplanıp buradan olaya karışan diğer şüphelilerin hesaplarına paylarının gönderildiği belirlenmiştir."

Sigorta şirketlerinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettikleri öne sürülen sanıkların birlikte hareket ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Kurgu kazaları organize eden, araç ve sürücü temin eden, kaza tespit tutanaklarını düzenleyen ve imzalayan, hasar başvurusunu yapan veya yaptıran, hasar paralarını hesaplarında toplayıp dağıtan ve kazalarda kullanılmak üzere araçlarını, hatlarını, sürücü belgelerini ve banka hesaplarını bilerek temin eden şüphelilerin her birinin suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurmak suretiyle müşterek fail olarak hareket ettikleri, bu suretle şüphelilerin müşteki sigorta şirketlerine yönelik olarak 'zincirleme şekilde sigorta bedelini almak maksadıyla nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilerek, bu suç yönünden 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Ekim'de NSosyal'deki hesabından "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 91 zanlıdan 58'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA