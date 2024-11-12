Adana'da Kivi Hasadı Başladı
Saimbeyli ilçesinde kivi yetiştiren çiftçi Güngör Vardar, beş yıl önce diktiği fidelerden bu yıl ilk hasadı yaptı ve ilçedeki çiftçilere kivi yetiştirmelerini tavsiye etti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen kiviler hasat edildi.
Çiftçi Güngör Vardar, 5 yıl önce aldığı kivi fidelerini Gürleşen Mahallesi'ndeki bahçesine dikti.
Ağaçlarına özenle bakan Vardar, bu yıl ilk meyvelerini topladı.
Vardar, ürün veriminden memnun olduğunu belirterek, ilçedeki çiftçilere kivi yetiştirmeyi tavsiye etti.???????