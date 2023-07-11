Adana'da Karaisali ve Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı

Adana'nın Karaisali ve Kozan ilçelerinde bilinmeyen nedenlerle orman yangını çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

ADANA'nın Karaisali ve Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı.

Karaisalı ilçesi Durak Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında, Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisinde ise saat 16.15 saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine her 2 ilçedeki yangınlara, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopterle havadan ve arasözlerle de karadan müdahaleye başladı. (DHA)