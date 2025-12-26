Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi

Haberler

Güncelleme:
Adana'da polis ekipleri, kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ile bir kişiyi gözaltına aldı. Olay, Çukurova ilçesinde gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ve 1500 puro bulundu.

KOM ekipleri, sürücü Salih C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
