Adana'da İki İş Yerinden Para ve Malzeme Çalan Şüpheli Yakalandı

Adana'da iki iş yerinden para ve malzeme çalan bir kişi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Şüpheli, iş yerlerindeki yazar kasalarını çaldığını itiraf etti.

Adana'da iki iş yerinden para ve malzeme çalan bir kişi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir tatlıcıda meydana geldi. Şüpheli Mustafa Y., kaldırımdan söktüğü parke taşıyla iş yerinin cam kapısındaki asma kilidi kırdı. İçeri giren şahıs, dükkandaki çekmeceleri arayarak çalabileceği bir şeyler olup, olmadığına baktı. Daha sonra yazar kasayı açmaya çalışan şüpheli, başaramayınca içinde 655 TL bulunan kasayı sökerek, kaçtı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Şeyhmus Ö. (35), hırsızlığı fark edip, polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin, 6 Ağustos gecesi de Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki bir zincir markete girip, yaklaşık 200 paket sigara, şampuan, bisküvi ve çikolata ile 2 yazar kasayı çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, şahsı evine yapılan baskında gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, çalınan malzeme ve yazar kasalar ise bulunamadı.

Emniyete götürülen Mustafa Y., suçunu itiraf ederek, "İş yerlerindeki yazar kasaları çaldım. Kasaları, içindeki paraları aldıktan sonra hatırlamadığım bir bölgeye attım. Sigaraları ise sokaktan geçen birine 500 TL karşılığında sattım. Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA