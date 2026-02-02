Haberler

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Güncelleme:
Adana'da satın aldığı sıfır kamyonetin hatalı çıktığını öne süren kişi, üzerine "Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor" yazılı pankart astığı aracı, bayinin önünde vinçle kaldırarak sergiledi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir otomobil bayisinin önüne gelen şahıs, sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu ve bayi yetkililerinin de zararını gidermediğini öne sürerek eylem yaptı.

BAYİNİN ÖNÜNDE VİNÇLE KALDIRARAK SERGİLEDİ

Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine de, "Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor" yazılı pankart asarak sergiledi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
