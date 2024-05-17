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Adana'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

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Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler Türk Bayrağı ile marşlar söyleyerek yürüdü, okulda ise şiirler okundu ve dans gösterisi sunuldu.

Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Adana Kız Lisesi'nde başlayan yürüyüşte öğrenciler, 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile marşlar söyleyerek yürüdü.

Daha sonra okulda devam eden etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve dans gösterisi sundu.

Okul Müdürü Fatma Yılmaz, törende yaptığı konuşmada yürüyüşe destek veren öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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