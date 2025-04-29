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Adana'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Beyazla Kapladı

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Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde meydana gelen dolu yağışı, tarım arazilerini beyaza bürüdü ve su birikintileri oluşturdu. Bu olağanüstü hava durumu, bölgedeki ekili alanlara zarar verdi.

Adana'da dolu yağışı tarım arazilerini beyaza bürüdü

ADANA - Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışı caddelerde su birikintileri oluşturdu, tarım arazilerini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Kozan ve Feke ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluştu.Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi ile yüksek kesimlerde dolu yağışı kendini gösterdi. 15 dakika içinde tarım arazileri ve caddeler beyaza büründü. Dolu yağışı bölgedeki ekili alanları olumsuz etkilendi.

Köy sakinleri bu yıl yaşanan hava olayları nedeniyle önce meyvelerin zarar gördüğünü şimdi de buğday tarlaları başta olmak üzere ekili alanların olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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