Adana'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 35 Gözaltı
Adana'da bir dairenin satışı üzerinden düzenlenen dolandırıcılık olayında 35 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılıkta 5 kişi toplamda 7 milyon lira kaybetti.

ADANA'da İ.T. (31), dairesini satmak isteyen S.G. (48) ile iletişime geçip, satılık ilanını kopyaladıktan sonra kendisine ulaşan M.T.'yi (55) sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdı. İ.T. (31), satış işlemleri sonrası M.T.'ye, 'Ben sizi dolandırdım. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı attı. Mağdurlar şikayetçi olurken, aralarında İ.T.'nin bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yaşayan S.G., Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., evi ailesi için satın almak istediğini söyledi. İ.T., S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı. Bu kez daireyi almak isteyen M.T., şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.

'SİZİ DOLANDIRDIM' MESAJI

Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli, M.T.'nin cep telefonuna, "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.

5 KİŞİYİ 7 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

M.T.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı İ.T., D.Ö. (25) ve H.T.'nin (36) elebaşılığını yaptığı 35 kişilik çetenin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler ayrıca çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığını saptadı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiklerini belirledi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler sonrası harekete geçen siber polisi, Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İ.T., D.Ö. ve H.T.'nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği gelirle edindiği değerlendirilen 9 lüks otomobil, evlerinde ele geçirilen 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

14 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerin, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürerek, haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında İ.T. ve D.Ö.'nün de bulunduğu 24'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

