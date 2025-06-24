Adana'da Çukurova Belediyesi İşçileri Maaş Ödemeleri İçin Eylem Yaptı

Adana'da Çukurova Belediyesi İşçileri Maaş Ödemeleri İçin Eylem Yaptı
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Çukurova Belediyesinde çalışan işçiler, ödenmeyen maaş ve bayram ikramiyeleri nedeniyle belediye önünde eylem yaptı. DİSK Genel İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı, işçilerin 150 milyon liraya yakın alacaklarının bulunduğunu açıkladı.

Adana'da Çukurova Belediyesinde çalışan bazı işçiler, maaş, tediye ve bayram ikramiyelerinin ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Belediye hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, yetkililerden alacaklarının ödenmesini talep etti.

DİSK Genel İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı Serdal Çapar, grup adına yaptığı basın açıklamasında, belediyeyle imzaladıkları toplu iş sözleşmesi kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla sendika üyesi ofis çalışanlarının maaşının 49 bin 500 lira, şantiye çalışanlarının maaşının da 52 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Belediyenin, maaşların ödenemeyeceği gerekçesiyle sözleşmeden vazgeçmelerini istediğini savunan Çapar, sözleşmenin konu edildiği davanın sonucu beklenmeden maaşların ödenmediğini anlattı.

Çapar, belediyenin toplu iş sözleşmesinden doğan hakların iptali için açtığı davanın da kabul edilmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vergi döneminde toplanan parayla işçimizin alacaklarının ödenmesini, Kurban Bayramı öncesinde işçinin yüzünün gülmesini beklerken maaşların daha da düşürülmesi gibi olmayacak bir durumla karşı karşıya bırakıldık. Bugün itibarıyla Çukurova Belediyesi işçisi bir üyemizin 3 tediye, Ramazan ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs ikramiyesine ek olarak 5 aydır ödenmeyen 10'ar bin liradan oluşan 118 bin 40 lira alacağı birikmiştir. Sendika üyesi 1250 işçimizin toplam 150 milyon liraya yakın alacağı oluşmuştur. Bu miktar belediyemiz açısından elbette çok büyük miktar değildir ancak 1250 işçimiz açısından 118 bin lira çok büyük meblağdır."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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