Adana'da Cezaevi Bahçesinde 'Reishi Mantarı' Üretimi Başladı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu, alternatif tarım uygulamaları kapsamında 'ölümsüzlük mantarı' olarak bilinen reishi mantarının üretimine başladı. Proje, hükümlülere yeni tarım teknikleri kazandırmayı ve üretim çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, alternatif tarım uygulamaları kapsamında "reishi mantarı" üretimine başlandı.

"Ölümsüzlük mantarı" olarak da bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle tanınan reishi mantarı, cezaevi bahçesinde oluşturulan özel alanlarda yetiştiriliyor.

Kütük kültürü yöntemiyle gerçekleştirilen üretim çalışmaları, hem kurumda kalan hükümlülere yeni tarım teknikleri kazandırmayı hem de üretim çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Projede görev alan mantar yetiştiricisi Yasin Soylu, bu mantarın ekonomik değerinin yüksek ve sağlıklı bir ürün olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
