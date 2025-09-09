Adana'da Cezaevi Bahçesinde 'Reishi Mantarı' Üretimi Başladı

Adana'nın Kozan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, alternatif tarım uygulamaları kapsamında "reishi mantarı" üretimine başlandı.

"Ölümsüzlük mantarı" olarak da bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle tanınan reishi mantarı, cezaevi bahçesinde oluşturulan özel alanlarda yetiştiriliyor.

Kütük kültürü yöntemiyle gerçekleştirilen üretim çalışmaları, hem kurumda kalan hükümlülere yeni tarım teknikleri kazandırmayı hem de üretim çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Projede görev alan mantar yetiştiricisi Yasin Soylu, bu mantarın ekonomik değerinin yüksek ve sağlıklı bir ürün olduğunu kaydetti.