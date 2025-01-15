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Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olayları ve yaşamı yansıtan fotoğraflarını içeren 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sunal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğraflarını seçen Sunal, "Haber"de Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek", "Günlük Hayat"ta Hamit Yalçın'ın "Gece şehri", "Spor"da Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" karelerine oy verdi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu belirten Sunal, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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