Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı Uzun, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Uzun, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti ve gençlerin yönetime talip olması adına yola çıktığını, en geç cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde eğitim sistemini değiştireceklerini söyleyen Uzun, tarım ve ekonomi politikalarıyla beraber Türkiye'ye "umut olmaya" geldiklerini ifade etti.