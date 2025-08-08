Adalet Bakanı Tunç, Amasra doğal gaz verme törenine katıldı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız ve o sabotajlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. O zaman yatırım hamleleri daha da hızlanacak." dedi.

Tunç, Amasra ilçesi Barış Akarsu Kültür Parkı'ndaki doğal gaz verme töreninde yaptığı konuşmada, hizmet siyaseti, eser siyaseti, taş üstüne taş koyma siyaseti, ülkeyi geliştirme, kalkındırma, büyütme ve "Terörsüz Türkiye" siyaseti yaptıklarını, bundan dolayı 23 yıldır milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin sadece fiziki kalkınmasını değil, altyapısı, üstyapısı, ekonomik kalkınmasının yanında demokratik kalkınmasını da sağladıklarını, temel hak ve özgürlükleri güçlendirdiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kadın hakları, çocuk hakları, hem anayasa reformlarıyla bunları yaptık hem de uygulamayla hayata geçirdik. Hak arama yollarını artırdık. Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdik. Vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük. Darbecilerle mücadele ettik. Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasi olması için milletimizle beraber el ele verdik, kol kola verdik. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında milletimizle beraber olduk ve bugünlere geldik. Bir daha bu ülkede o karanlık geceleri bu millete yaşatmak isteyenlere, hiç kimse, bu millet müsaade etmeyecek."

"Milletçe beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene ağustos ayında Ahlat'ta yaptığı konuşmada "İç cephemizi güçlendirmemiz lazım, kardeşliğimizi güçlendirmemiz lazım." dediğini anımsatan Tunç, şöyle devam etti:

"'Hiçbir ayrım yapmadan, hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi toplum kesimine sahip olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, hep beraber Türk milletiyiz. Bin yıllık kardeşliğimiz var. Bu bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançeri çıkarmamız lazım. Terörü aradan sıyırmamız lazım.' dedi ve sonra Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasıyla yeni bir dönem başladı. Şu anda Terörsüz Türkiye'yle ilgili büyük çaba var. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik. Askerimizi, polisimizi, memurumuzu, doktorumuzu, hemşiremizi, öğretmenimizi şehit verdik. Acılar yaşadık. Milletimizi huzursuz etti terör örgütü. Bölgede yapılan yatırımları engelledi. Şantiyeleri bastılar. Terör olmasaydı bugün o trilyonlarca gelir ülkemizin kalkınmasına harcanacaktı. Hem ekonomik açıdan hem maddi hem manevi açıdan çok büyük zararlar çektik. Şimdi artık diyoruz ki bu zararları çekmeyelim. Terörsüz Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin kaynaklarını ekonomiye harcayalım. Milletimizin refahına harcayalım, 'daha çok yatırım' diyelim. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Milletçe beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz."

Mecliste Terörsüz Türkiye Komisyonunun ikinci toplantısını yaptığını hatırlatan Tunç, "Konuşarak, herkes düşüncelerini açıklayarak ve inşallah önümüzdeki dönemi, önümüzdeki yüzyılı, çocuklarımıza, geleceğimize, huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı da uyanık olacağız ve o sabotajlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. O zaman yatırım hamleleri daha da hızlanacak. Kardeşliğimiz, demokratikleşmemiz daha da güçlenecek. Eser üzerine eser koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Tunç ve protokol üyeleri, meşalelerle doğal gazı ateşledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın da katıldığı programın ardından Bakan Tunç, ilçeye gelen tatilcilerle selamlaştı.