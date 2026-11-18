ADALET Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında gönüllü iade sürecinin işlediğini, cezaevinden de iade başvuruları olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin fon soruşturması ile ilgili sorusunu yanıtladı. Bakan Gürlek, gönüllü iade sürecine katılanların isimlerinin açıklanıp açıklanmayacağıyla ilgili, "TMSF bünyesinde isimler var, onlar zaten biliniyor. Şu an ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına, iade ediliyor. Cezaevinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı