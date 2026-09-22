Adalet Bakanı Gürlek, ABD'de ticari davalar için 12'nci Yargı Paketi'ni anlattı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'de Küresel İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yatırım konusunda bazı spekülasyonların iş insanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke" dedi. İş dünyasından ticari davaların uzun sürdüğü yönünde talepler aldıklarını belirten Gürlek, 12'nci Yargı Paketi kapsamında bu davaların hızlandırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey'de düzenlenen Küresel İş Zirvesi'nde konuştu.

İş insanlarının Türkiye'deki hukuk sistemi ve ticari davaların sonuçlanma sürelerine ilişkin taleplerini değerlendiren Gürlek, bazı ticari davaların makul sürede sonuçlanmadığı yönünde şikayetler aldıklarını söyledi. Bu talepleri önemsediklerini ifade eden Gürlek, 12'nci Yargı Paketi'nde ticari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"HAKİMLERE HEDEF SÜRE KOYDUK"

İş insanlarının zamanlarını adliye koridorlarında değil, iş yerlerinde geçirmeleri gerektiğini söyleyen Gürlek, "Hakimlere, hedef süre koyduk ve davaların bu süre içerisine bitirilmesi konusunda hassas davranmamızı her yerde önemsiyorum" dedi. Türkiye'ye yatırım konusunda bazı spekülasyonların iş insanlarını olumsuz etkilediğini belirten Gürlek, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke" dedi.

YATIRIMCILARA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Dünyada yaşanan savaşların sermaye hareketleri üzerindeki etkisine de değinen Gürlek, yatırımcıların Türkiye'de hukuki sorunlarla karşılaşmaması amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Gürlek, "Özellikle şu an dünyada yaşanan büyük bir savaş krizi var. Bu savaş krizinden dolayı sermayenin ülkemize rahat girişi ve aynı zamanda yatırımcının, girişimcinin de Türkiye'ye geldiği zaman özellikle hukuk alanında zorlanmaması için bir kısım düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle iş adamlarımızın rahatça hukuk öngörülebilirliği, hukuk güvenliği konusunda Türkiye'de yatırım yapması için Adalet Bakanlığı olarak elimizden geldiğince yeni sistemde düzenlemeler konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA