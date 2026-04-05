Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Borouge petrokimya tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırının ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadan tesisin hasar gördüğü bildirildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırının hava savunma sistemlerince önlendiği, ancak düşen şarapnellerin tesis içinde üç ayrı noktada yangına yol açtığı, acil müdahale ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, ancak tesiste hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin sürdürüleceği ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı