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Abdullah Genç, Sinop Boyabat TSO başkanlığına 12 oyla yeniden seçildi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde TSO olağan genel kurulunda başkanlık için Abdullah Genç ile Orhan Çakır'ın listeleri yarıştı. Kullanılan 20 oyunun 12'sini alan Genç yeniden başkan seçilirken Çakır'ın listesi 8 oyda kaldı; Genç seçim sonuçlarının iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu başkanlığına Abdullah Genç yeniden seçildi.

Oda binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut başkan Abdullah Genç ile Orhan Çakır'ın listeleri yarıştı.

Seçimde kullanılan 20 oyun 12'sini alan Genç yeniden oda yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Orhan Çakır'ın listesi ise 8 oy aldı.

Genç, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oy veren, vermeyen tüm üyelere teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Genç, şöyle konuştu:

"Yapılan oda seçimlerimizde 20 meclis üyemizin 12'sini beyaz liste olarak kazanarak çoğunluğu almış bulunmaktayız. Ben oy veren, vermeyen bütün üyelerime teşekkür ediyorum. Bundan sonrası daha iyi şekilde Boyabat'ı yönetmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha önceki senelerde olduğu gibi tekrar Boyabat'a hizmet etmeye, Boyabat'a sanayi yatırımları çekmeye, Boyabat'ın büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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