Abdulcelil Güven Yeniden Öz Finans İş Sendikası Başkanı Seçildi

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Anadolu Bölge Başkanı Abdulcelil Güven, 2. Olağan Genel Kurulda yeniden başkan seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığını, eski Ziraat ve Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Salim Alkan yaptı.

Tek liste olarak girilen seçimde İstanbul Anadolu Bölge Başkanı Abdulcelil Güven, yeniden başkan seçildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, buradaki konuşmasında, İsrail'in Filistin'de kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden bombalayarak katliam yaptığına dikkati çekti.

İslam ülkelerinin soykırıma sessiz kalmaması gerektiğini belirten Eroğlu, dualarının Filistinli kardeşleriyle olduğunu kaydetti.

Güven ise sorumluluk alanlarında yer alan illerde Ziraat ve Halk bankaları ile Ziraat Katılım Bankasının 515 şube ve biriminde görevli 9 bin 150 üyeye hizmet etmeye, istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında ellerini taşın altına koyarak sonuçlandırmaya odaklandıklarını belirtti.

Güven, "Şubelerimiz ziyaret edilerek çalışmalarımızla ilgili bilgilendirme yaptık. 24 saat esasına göre üyelerimiz ne zaman ararsa da sorularına cevap, sorunlarına ise çözüm odaklı yaklaştık. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçimler sonucunda, yönetim kurulu üyeleri Emrah Daşlı, Celil Tamer Üçer, Olgun Güçin ve Cengiz Şahin, denetleme kurulu üyeleri Sefer Kubas, Erkan Morkoç ve Melahat İbiş, disiplin kurulu üyeleri Yeliz Aksu, Mehmet Üstünel ve Ergül Bayraklı olarak belirlendi.

Programa, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül ve Saim Esken, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel, Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Halkbank Anadolu 2. Bölge Koordinatörü Hakan Pirinççi, bankaların şube müdürleri ve davetliler katıldı.