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ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın Fed Yetkilisi Cook'u Görevden Alma Yetkisi Yok

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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi olmadığına karar verdi.

WASHINGTON, 30 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ABD Yüksek Mahkemesi binası, 29 Haziran 2026.

ABD Yüksek Mahkemesi pazartesi günü aldığı kararla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisinin bulunmadığına hükmetti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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